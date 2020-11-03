В США проходит основной день президентских выборов: коротко о главном

В США начался основной день всеобщих выборов. Во вторник, 3 ноября, граждане страны избирают президента и вице-президента, всех 435 членов Палаты представителей, 35 членов Сената, а также власти ряда штатов и территорий и местные органы власти. За пост президента борются нынешний глава американской администрации, 74-летний республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джозеф Байден, которому 20 ноября исполнится 78 лет.

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За пост вице-президента в тандеме с Байденом борется сенатор от штата Калифорния Камала Харрис. От республиканцев на эту должность вновь баллотируется нынешний вице-президент Майкл Пенс.

На первых участках, в частности, в населенных пунктах Диксвилл-Нотч и Миллсфилд в штате Нью-Гэмпшир голосование началось в полночь (8.00 мск). Законодательство штата разрешает общинам с населением менее 100 человек открывать избирательные участки уже в полночь. В обеих деревнях результаты уже подсчитаны. В Миллсфилде 16 из 21 избирателей проголосовали за Трампа, в Диксвилл-Нотче победил Байден — за него проголосовали пять человек, Трампа не поддержал никто. Итоги выборов в данных избирательных участках не являются репрезентативными для всей страны.

Подсчет голосов может растянуться на несколько дней

На большинстве прошлых президентских выборах в США победитель становился известен уже в ночь после голосования. В этом году подсчет голосов в некоторых штатах может затянуться на несколько дней, поскольку особенно много избирателей проголосовали по почте. В некоторых штатах, в частности, в Пенсильвании и Висконсине, подсчет присланных по почте бюллетеней разрешается начать только в день выборов.

Выборы президента США не являются прямыми, граждане отдающие голоса в пользу кандидатов в президенты фактически выбирают членов коллегии выборщиков, которые потом в конечном итоге и избирают главу государства. В случае победы демократов в одном штате все выборщики от этого штата обязаны голосовать на коллегии за кандидата от Демократической партии, а в случае победы республиканцев — за кандидата о Республиканской партии.

Для победы на президентских выборах кандидату необходима поддержка 270 из 538 членов коллегии выборщиков, формируемой из представителей всех 50 штатов.Согласно предвыборным опросам, Байден обладает некоторым преимуществом над Трампом. По данным портала Real Clear Politics, за Байдена готовы проголосовать 232 выборщика, за Трампа — 125, еще 181 выборщиков представляют так называемые "колеблющиеся" штаты, голосование в которых решит судьбу выборов.

Высокая явка на досрочном голосовании

Между тем явка на досрочном голосовании оказалась рекордной за последние десятилетия. По данным проекта Early Elections в Университете Флориды, до открытия избирательных участков в основной день выборов проголосовали 98,4 миллиона избирателей, что соответствует примерно 40 процентам всех избирателей.

По оценке Дэвида Бекера, главы и основателя Центра электоральных инноваций и исследований в Вашингтоне, общая явка на выборах президента США в 2020 году может достичь 150 миллионов граждан (из около 240 миллионов зарегистрированных избирателей). Если эти прогнозы подтвердятся, это будет означать, что на выборах проголосуют на 20 миллионов больше американцев, чем в 2016 году. По словам Бекера, подобная избирательная активность может свидетельствовать о том, что граждане в США хотят перемен.

Голосованием по почте воспользовались многие демократы

Особенно много американцев проголосовали на нынешних выборах по почте. По данным сайта U.S. Elections Project, к вечеру 1 ноября число бюллетеней, присланных по почте, составляло уже более 59 миллионов. Всего для голосования по почте в этом году было выдано около 90 млн бюллетеней. Эксперты связывают рост популярности этого вида голосования с пандемией SARS-CoV-2, энтузиазмом сторонников Демократической партии, реагирующих таким образом на критические высказывания президента США Дональда Трампа о таком виде голосования, а также с растущим уровнем образования избирателей в целом.

По данным опросов, по почте проголосовало особенно много демократов. Исходя из этого, может оказаться, что по итогам голосования в день выборов будет лидировать Трамп, а по окончании обработки присланных по почте бюллетеней победу одержит Байден. Пять штатов — Колорадо, Гавайи, Орегон, Вашингтон и Юта — проводят все выборы в настоящее время только по почте.

Выборы в Сенат, Палату представители и местные органы власти

Помимо президентских выборов, важную роль для дальнейшего курса американской политики играют выборы 35 из 100 сенаторов, по итогам которых большинство в Сенате может перейти к демократам. В данный момент 53 голосами в верхней палате парламента США обладают представители Республиканской партии. При этом многие сенаторы-республиканцы, добивающиеся своего переизбрания, опасаются, что непопулярность Трампа станет причиной их поражения на выборах. В целом наблюдатели отмечают, что исход выборов в Сенат предсказать сложно.

При этом на выборах в Палату представителей ожидается, что демократы вновь получат большинство депутатских мандатов.

Кроме того, в тот же день избираются 13 губернаторов штатов и территорий, парламенты ряда штатов, мэры городов, шерифы и другие местные органы власти. Во многих штатах одновременно проходят референдумы, в частности, по вопросам трудового права в Калифорнии, воссоздании популяции волков в Колорадо и декриминализации употребления галлюциногенных грибов в столичном округе Колумбия.