В США проходят протесты против приказа оставаться дома

В США проходят демонстрации против ограничений, введенных с целью затормозить распространение коронавируса SARS-CoV-2. Массовые протесты прошли в Мичигане, Кентуки и Северной Каролине, сообщает издание The New York Times.

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Во время пресс-конференции губернатора штата Кентуки Энди Бешера протестующие кричали так громко, что их можно было услышать во время прямой трансляции. На данный момент протесты против приказа оставаться дома объявлены в Техасе и Орегоне. Лидеры протестного движения призывают жителей не слушать представителей власти и “делать то, что лучше для вашего бизнеса”.

Самые крупные протесты до сих пор были в Мичигане, город Лэнсинг. Там введены одни из наиболее жестких ограничений в стране - жители не могут перейти через дорогу, чтобы встретиться с соседями или повидать друзей. Протестующие пришли к Капитолию штата с плакатами “Живи свободным или умри”, “Сделай Мичиган рабочим опять”, “Мы считаем нашего губернатора необязательным”. Некоторые протестующие выражали поддержку нынешнему президенту США Дональду Трампу.

Один из участников протеста Денни Брэдли сказал журналистам, что он в одиночку обеспечивает семью и его работодатель закрыт уже три недели. Он пришел на протест с плакатом “Я хочу работать”.

За последние четыре недели примерно 22 миллиона американцев подали заявки на получение статуса безработных, сообщает The New York Times. Стоит отметить, что в США нет универсального здравоохранения, доступ к медпомощи платный и покрывается страховкой, которую обеспечивает работодатель или покупает сам работник.