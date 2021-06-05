В США произошли столкновения с полицией после гибели афроамериканца при задержании
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В Миннеаполисе на севере США вспыхнули протесты после смерти афроамериканца, убитого полицейским при задержании. В ночь на субботу, 5 июня, некоторые из демонстрантов, собравшихся, чтобы почтить память убитого, вступили в столкновения с полицией.

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На снимках с места событий видны подожженные мусорные баки. Агентство AP отмечает, что беспорядки происходят уже вторую ночь подряд.

В полиции утверждают, что во время задержания в четверг по ордеру на арест 32-летнего Уинстона Буги Смита-младшего, объявленного в розыск за нарушение правил обращения с оружием, он открыл стрельбу из припаркованной машины, но был застрелен и скончался на месте.

Год назад, 25 мая 2020 года, в Миннеаполисе в результате жестоких действий полицейского при задержании погиб афроамериканец Джордж Флойд. Этот случай вызвал масштабные акции протеста против расизма и полицейского насилия в США и многих других странах. По данным следствия, сотрудник полиции Дерек Шовин на протяжении почти девяти минут душил Флойда коленом. Суд признал его виновным, приговор должен быть вынесен 25 июня.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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