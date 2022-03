В США Путина обвиняют в возникновении глобального продовольственного кризиса

Замглавы Госдепа США Уэнди Шерман считает, что президент РФ Владимир Путин несет ответственность за возникновение глобального продовольственного кризиса. "Последствия путинской войны выходят далеко за пределы границ Украины, представляя непосредственную угрозу для мировой продовольственной безопасности. Не ошибитесь: Путин создал этот продовольственный кризис. И он — единственный, кто может его остановить", — говорится в Twitter, опубликованном Шерман в ночь на среду, 30 марта.

The impacts of Putin’s war are being felt far beyond Ukraine’s borders, posing immediate and dangerous implications for global food security. Make no mistake: Putin created this global food crisis. And he is the one who can stop it. pic.twitter.com/djaNE110vk