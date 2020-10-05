В США рассекретили переговоры Путина и Клинтона после гибели подлодки "Курск"

На сайте цифровой библиотеки Билла Клинтона в августе 2019 года опубликовали стенограммы телефонных и личных разговоров президента США с Владимиром Путиным. На это обратила внимание "Медуза". Согласно одной из стенограмм, при встрече в сентябре 2000 года Путин и Клинтон обсуждали гибель подлодки "Курск", пишет портал телеканала "Дождь".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Опубликованные документы датированы 1999-2001 годами, ранее большинство из них имели гриф "секретно". Путин и Клинтон обсудили гибель "Курска" 6 сентября 2000 года во время встречи в Нью-Йорке в президентском номере гостиницы Waldorf Astoria. Это произошло почти через месяц после трагедии.

На встрече присутствовали замруководителя администрации президента России Сергей Приходько и заместитель госсекретаря США Строуб Тэлботт.

Согласно стенограмме, Клинтон выразил соболезнование Путину в связи с тем, "через что ему пришлось пройти из-за гибели "Курска". "Когда происходит что-то такое, люди по всему миру представляют себя на месте жертв и их близких, но я представлял себя и на вашем месте. Вам, наверное, пришлось столкнуться со множеством критики. Это всегда случается", — сказал Клинтон.

"Хорошего выбора у меня не было. Я оказался в ловушке между плохими и худшими вариантами. Мне говорили, что если бы я сразу спустил туда маленькую подводную лодку и хотя бы попытался спасти парней, мои рейтинги выросли бы", — ответил Путин, добавив, что "нельзя позволять делать что-то подобное ради пиара", а "нужно отдавать приоритет реальному спасению людей".

По словам Путина, власти "чувствовали себя бессильными во время этой катастрофы", а позже "пытались спустить на тормоза всю эту шумиху", однако некоторые люди "продолжали ее подпитывать".

"Сейчас все выглядит так, что весь экипаж погиб в течение 60 или 90 секунд. Мы не могли рассказать родственникам, но в корпусе была дыра размером около двух метров, через которую затопило первые три отсека подлодки. Я даже не знаю, как мы можем вытащить тела. В этих водах много трески — плоти на костях может не остаться", — заявил российский президент.

Он отметил, что, "как ни странно", проведенные опросы показали, что "этот инцидент (гибель "Курска" — прим. Дождя) не повлиял на мое положение". "Но я очень боюсь, что нечто подобное может повториться", — сказал Путин.

В свою очередь Клинтон заявил, что "иногда и лидеру бывает трудно поступать правильно" из-за "сильных ощущений".

Как отмечает "Медуза", опросы ВЦИОМ, проведенные после трагедии, действительно показали, что рейтинг доверия Путину не пострадал из-за гибели "Курска".

После встречи с Клинтоном в сентябре 2000 года Путин дал интервью телеведущему Ларри Кингу. Отвечая на вопрос, что же случилось с "Курском", Путин сказал с улыбкой: "Она утонула".

Атомная подводная лодка "Курск" затонула 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море. В результате погибли все 118 человек, находившиеся на борту. О гибели моряков "Курска" власти официально объявили только 22 августа. Согласно одной из версий, Путин знал, что большинство моряков погибли, но в течение некоторого времени скрывал эту информацию и преуменьшал масштабы трагедии.