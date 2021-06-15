В США расследуют шпионаж Минюста за членами Конгресса и журналистами
Foto: AP/Scanpix/LETA

Комитет по делам юстиции Палаты представителей Конгресса США приступает к расследованию предполагаемой слежки за конгрессменами и журналистами со стороны министерства юстиции. Инциденты могут быть не связаны между собой, но и в таком случае вызывают серьезное беспокойство по поводу соблюдения конституции и принципа разделения властей, заявил председатель комитета Джеррольд Надлер в понедельник, 14 июня.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Он не исключил, что эпизоды представляют собой попытку администрации 45-го президента США Дональда Трампа бороться с его политическими противниками. Необходимо выяснить истинный масштаб "непростительного злоупотребления властью" и привлечь виновных к ответственности, подчеркнул Надлер.

По данным СМИ, Минюст во время пребывания республиканца Трампа на посту главы Белого дома втайне получал доступ к данным телефонных разговоров репортеров и данным ряда конгрессменов от Демократической партии. Конгрессу следует сделать так, чтобы шпионаж за органом законодательной власти или массмедиа со стороны министерства был "крайне труден или невозможен", подчеркнул Надлер.

Генпрокурор США встретился с рядом СМИ


Генеральный прокурор Соединенных Штатов Меррик Гарленд в этот же день встретился с представителями изданий The New York Times, The Washington Post и телекомпании CNN для обсуждения возможных нововведений в нормативные акты.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

6

Source

Deutsche Welle

Tags

США
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Объем лесных грузов в Рижском порту увеличивается
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов