В США расследуют возможные взятки в администрации Трампа за президентское помилование

Минюст США начал расследование возможных взяток в администрации Дональда Трампа за получение президентского помилования, сообщает CNN со ссылкой на рассекреченные судебные документы. Трамп в твиттере назвал расследование ложью. Об этом пишет портал телеканала "Дождь".

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В 18-страничном документе говорится, что федеральные прокуроры в Вашингтоне заявили о получении доказательств коррупционной схемы. Кто-то "предлагал значительный политический вклад в обмен на президентское помилование или отсрочку приговора". Все имена удалены из документа, как и подробности расследования.

"Расследование о помилованиях — фейк!" — ответил на это Дональд Трамп в "Твиттере".

Кроме того, Минюст расследует "секретную лоббистскую схему": два человека действовали как лоббисты высокопоставленных чиновников Белого дома, не раскрывая это — таким образом, они нарушили закон.

Ранее CNN передавал, что несколько сотрудников Трампа, включая его юриста Руди Джулиани, попросили о предварительном президентском помиловании, которое защитит их от наказания в случае преследования. По информации телеканала, президент перед уходом с поста может заранее помиловать тех, кто доказал свою преданность в работе с ним.