В США разработали замену российским ракетным двигателям РД-180
Foto: AP/Scanpix/LETA

Компания United Launch Alliance (ULA) получила от аэрокосмической компании Blue Origin, основанной самым богатым человеком планеты Джеффом Бэзосом, первый ракетный двигатель BE-4. Он создан для замены российских РД-180, пишет издание Space News.

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ULA является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, и осуществляет запуски в интересах NASA и Пентагона.

Контракт на поставку двигателей BE-4 компания ULA заключила с основанной Blue Origin осенью 2018 года. Первые двигатели будут использоваться для испытаний и не являются серийными

Первый испытательный запуск состоится в апреле 2021 года. Второй двигатель BE-4 планируется поставить ULA в течение июля.

Российскими двигателями РД-180 оснащают ракеты семейства Atlas. Им на смену создают носитель Vulcan, предполагается, что силовая установка ВЕ-4 будет работать на первой ступени.

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NEWSRU.com

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Source

NEWSRU.com

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