В США рекомендовали вакцины против коронавируса детям от 6 месяцев
Foto: PantherMedia/Scanpix

Эксперты медицинского регулятора США рекомендовали разрешить вакцинацию детей самого младшего возраста. Окончательное решение, как ожидается, будет принято на следующей неделе.

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Консультационная группа управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) единогласно одобрила применение вакцин от коронавируса BioNTech/Pfizer и Moderna для детей от шести месяцев, сообщает издание The New York Times в среду, 15 июня.

Двухдозовую вакцину Moderna рекомендовали использоваться для детей от 6 месяцев до 5 лет, а трехдозовую вакцину BioNTech/Pfizer для детей от 6 месяцев до 4 лет. Рекомендация экспертов FDA не является окончательным решением, но, как отмечают американские СМИ, она должна значительно ускорить процесс одобрения вакцин. В случае, если это сделает FDA, разрешить прививки должен будет Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), пишет NYT.

Вакцинация детей в США может начаться уже на следующей неделе

Власти страны уже заказали миллионы доз вакцин, а представители Белого дома заявил, что их использование могут начать уже на следующей неделе, когда ожидается окончательное одобрение, пишет NYT.

При этом почти все эксперты, одобрившие использование вакцин, согласились, что решение о вакцинации детей в этой возрастной группе должно быть выбором родителей. Хотя дети младшего возраста обычно избегают серьезных последствий от короноваируса, CDC прошлой зимой фиксировала в том числе летальные случаи.

Особенно часто серьезные последствия стали наблюдаться зимой 2021 года, когда волна нового варианта вируса "омикрон" привела к резкому росту уровня госпитализации детей младше пяти лет. В США это последняя возрастная группа, прививки для которой еще не одобрены, напоминает NYT.

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