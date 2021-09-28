В США республиканцы заблокировали повышение лимита госдолга
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В США нарастает угроза частичного шатдауна с конца текущей недели. Республиканцы, в ходе процедурного голосования в Сенате вечером в понедельник, 27 сентября, отклонили законопроект о повышении лимита госдолга с целью обеспечить финансирование работы госучреждений с 1 октября, когда в США начнется новый финансовый год.

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Если решения так и не будет найдено, что госслужащим придется либо уходить в принудительные отпуска, либо работать без жалованья. В зависимости от продолжительности шатдауна некоторые госуслуги и платежи могут быть приостановлены. В США шатдауны — обычное явление, но администрация президента Джо Байдена намерена всеми силами предотвратить подобную ситуацию.

Угроза дефолта

Палата представителей Конгресса США голосами демократов приняла на прошлой неделе законопроект о временном финансировании работы госучреждений, однако в Сенате республиканцы теперь заблокировали его. Они недовольны тем, что законопроект предусматривает повышение лимита госдолга.

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что без этой меры страна уже в октябре окажется под угрозой дефолта, что, по ее словам, может привести к "историческому финансовому кризису" и "экономической катастрофе".

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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