В США суд приостановил разрешение на использование препарата для аборта

Федеральный окружной судья Мэтью Качмарик в городе Амарилло (штат Техас) временно приостановил действие выданного более 20 лет назад разрешения на применение лекарственного средства мифепристон, которое используется для медикаментозного аборта. Такое решение принято в пятницу, 7 апреля.

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Судья, который известен ультраконсервативными взглядами, рассмотрел иск противников абортов против Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA). По мнению Качмарика, выдавая разрешение на применение препарата, FDA преуменьшило опасения относительно его безопасности и проигнорировало возможные риски при его употреблении.

Вскоре после постановления другой федеральный суд в штате Вашингтон вынес противоположное решение, указав, что одобрение абортивной таблетки не может быть отозвано в 17 штатах. Как ожидается, дело может быть передано на рассмотрение в Верховный суд (ВС) США, где большинство судей придерживаются консервативных взглядов, отмечает агентство AFP.

Генпрокурор США обжалует решение суда в Техасе

Постановление Качмарика должно вступить в силу через семь дней. В этот срок оно может быть обжаловано. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что администрация под руководством президента США Джо Байдена продолжит поддерживать репродуктивную свободу. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд уже сообщил, что обжалует вердикт.

Мифепристон — синтетическое стероидное лекарственное средство. Оно используется для медикаментозного аборта, зачастую — в комбинации с мизопростолом. До недавнего времени мифепристон в США мог отпускаться только рядом аптек по почте или специально сертифицированными врачами и клиниками.

Мизопростол также можно использовать для аборта без сочетания с другими средствами. Всемирная организация здравоохранения рекомендует эту процедуру, если мифепристон недоступен. По данным Института Гутмахера, специализирующегося на вопросах репродуктивного здоровья, более половины всех абортов в США делаются медикаментозным способом.

Верховный суд США отменил конституционное право на аборт

Верховный суд США 24 июня 2022 года отменил постановление по делу "Роу против Уэйда" 1973 года, признавшее конституционным право на аборт. В этой связи вопрос прерывания нежелательной беременности должен решаться на уровне законодательства каждого из штатов.

Поскольку консервативные штаты запрещают или резко ограничивают аборты, использование специальных препаратов все чаще становится в Соединенных Штатах предметом дискуссий. Ряд американских законодателей-демократов подвергли критике решение ВС. В их числе — занимавшая пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Она обвинила республиканцев в попытках добиться полного запрета на аборты в Соединенных Штатах. Многие представители Республиканской партии, напротив, приветствовали постановление ВС.

Президент США Джо Байден назвал решение Верховного суда "трагической ошибкой". Оно основано на "экстремальной идеологии" и "отняло у женщин в США конституционное право", подчеркнул Байден. "Здоровье и жизнь женщин этой страны теперь находятся под угрозой", — предупредил глава государства.