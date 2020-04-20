В США умерло более 40 000 человек, заболевших Covid-19

В течение последних суток в США умерло 1997 человек, у которых врачи диагностировали Covid-19. Общее количество умерших к воскресенью достигло 40 661, свидетельствуют обобщенные Университетом Джона Хопкинса данные.

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Количество смертельных случаев по сравнению с субботой выросло — днем ранее был зафиксирован 1891 летальный исход.

При этом в воскресенье Эндрю Куомо, губернатор штата Нью-Йорк, наиболее пострадавшего от Covid-19, заявил, что пик эпидемии позади. 15 апреля в США было зафиксировано более 2500 случаев смерти пациентов с Covid-19.

США лидируют по количеству случаев заражения Covid-19 в мире. 19 апреля, по данным Университета Джона Хопкинса, этот диагноз был поставлен 759 086 жителям страны.