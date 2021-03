В США в трех спа-салонах застрелили шесть женщин азиатского происхождения

Восемь человек, в том числе шесть женщин из стран Азии, были застрелены в результате серии нападений на три спа-салона в США в штате Джорджия. 21-летний подозреваемый во всех трех нападениях задержан.

Полиция сообщила, что четыре человека были убиты в салоне в северном пригороде Атланты, еще четверо — в двух спа-салонах в самом городе.

Южная Корея подтвердила, что четверо жертв — корейского происхождения.

По официальным данным, задержан 21-летний мужчина — он считается подозреваемым во всех трех нападениях.

Мотив стрелка пока не установлен.

Первое нападение было совершено около 17:00 по местному времени. Представитель офиса шерифа сообщил, что две жертвы скончались на месте, еще двое — в больнице. Он подтвердил, что погибли две женщины азиатского происхождения, а также еще одна белая женщина и белый мужчина (также был ранен мужчина латиноамериканского происхождения).

Менее чем через час полицейские получили новый вызов. Там обнаружили трех женщин, скончавшихся на месте от огнестрельных ранений, говорится в заявлении полиции.

Находясь на месте происшествия, полицейские получили вызов в еще один спа-центр, расположенный через дорогу, где они обнаружили еще одну застреленную женщину.

Полиция официально заявила, что четыре жертвы в Атланте были женщинами азиатского происхождения.

Следователи, изучавшие записи с камер видеонаблюдения, затем опубликовали изображения подозреваемого возле одного из спа-салонов. После начали разыскивать Роберта Аарона Лонга из Вудстока, штат Джорджия, его вскоре задержали примерно в 240 км к югу от Атланты.

Преступления на почве ненависти к американцам азиатского происхождения в последние месяцы участились. Определенную роль в этом сыграли безосновательные утверждения о том, что они ответственны за распространение Covid-19.

На прошлой неделе президент США Джо Байден осудил жестокие преступления на почве ненависти против американцев азиатского происхождения.

Полиция считает, что подозреваемый стрелял во всех трех спа-салонах. Власти при этом заявляют, что еще слишком рано судить, стали ли жертвы мишенью из-за их расы или этнической принадлежности.

Хотя власти не называют возможный мотив нападения, контртеррористическое подразделение департамента полиции Нью-Йорка объявило о развертывании дополнительных патрулей в азиатских общинах в качестве меры предосторожности.

Правозащитная группа Stop AAPI Hate заявила, что стрельба по американским женщинам азиатского происхождения в Атланте — "невыразимая трагедия" в первую очередь для семей жертв, но также и для сообщества американцев азиатского происхождения и жителей тихоокеанских островов, которые "страдают от высокого уровня расовой дискриминации".

The reported shootings of Asian American women on Tuesday in Atlanta is an unspeakable tragedy — for the families of the victims first and foremost, but also for the AAPI community — which has been reeling from high levels of racial discrimination. https://t.co/rBVPnrEBps