В США вынесен самый суровый приговор за штурм Капитолия
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Суд в Вашингтоне в пятницу, 5 мая, приговорил к 14 годам лишения свободы 49-летнего жителя штата Пенсильвания, который в январе 2021 года участвовал в беспорядках на Капитолийском холме и в штурме здания Конгресса США. На сегодняшний день это самый суровый приговор, объявленный по данному делу.

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В день штурма Капитолия сторонниками тогдашнего президента США Дональда Трампа подсудимый повел за собой толпу и ударил служащего полиции стулом. Кроме того он распылил полицейскому в лицо перечный газ, который перед этим украл у сотрудников охраны правопорядка. В декабре 2022 года мужчина был признан виновным в четырех случаях нападения с использованием опасного оружия, а также в том, что он мешал работе служб безопасности, проник с опасным оружием в закрытое здание и совершал там насилие.

Сторонники Дональда Трампа 6 января 2021 года штурмовали здание Конгресса, пытаясь предотвратить официальное подтверждение депутатами победы демократа Джо Байдена на президентских выборах, состоявшихся в ноябре 2020 года. По результатам этих событий были выдвинуты обвинения против 950 человек. Уже вынесено около 600 судебных приговоров.

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