В США за сутки от коронавируса скончались 1 169 человек

За минувшие сутки в США от коронавирусной инфекции Covid-19 умерли 1 169 человек.Соответствующие данные приводит университет Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников.

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За последние сутки от Covid-19 (вызываемое коронавирусом заболевание) умерли 1 169 человек. Число инфицированных новым коронавирусом к вечеру четверга на территории США составляло более 245 000, жертв насчитывалось 6 053, — говорится в сообщении опубликованном на сайте университета.

При этом по всей стране выздоровели 9148 пациентов.

Наибольшее число жертв Covid-19 зафиксировано в Италии — 13 915 умерших и Испании — 10 003 умерший.

Предыдущий антирекорд по наибольшему числу жертв COVID-19 за сутки был зафиксирован в Италии 27 марта, когда от заболевания умерли 969 человек.