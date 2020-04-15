В США зафиксирован новый рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки

За минувшие сутки в США от коронавируса умерли 2228 человек, это стало рекордом с момента начала эпидемии в стране, сообщили в Университете Джона Хопкинса.

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В США зафиксирована рекордная суточная смертность от коронавируса. Впервые за сутки в США скончалось более 2200 человек — 2228.

Всего в США инфицированы более 609 тысяч человек. Общее количество летальных случаев, вызванных Covid-19, составило в стране 25 757, сообщает ведущий актуальную статитистику Университет Джонса Хопкинса.

Как известно, США лидируют по числу зараженных коронавирусом и его жертв.

Всего, по данным университета, в мире насчитывается 1 970 897 человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция Covid-19, от вызываемых ею осложнений умерло 125 678 человек.

Университет ведет мониторинг распространения Covid-19 в мире, основываясь на официальных данных соответствующих стран.