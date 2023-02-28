В США запретили TikTok на правительственных устройствах. Китай и правозащитники возмущены

Белый дом в понедельник дал государственным структурам США 30 дней на полное удаление приложения TikTok со всех компьютеров и телефонов, которыми пользуются госчиновники. Конгресс США готовится рассмотреть законопроект о полном запрете приложения в стране. В Китае, где был разработан TikTok, считают запрет слишком радикальным.

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Запрет на TikTok на правительственных устройствах исходит от директора Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг. В выпущенном в понедельник меморандуме говорится, что в течение следующих 30 дней TikTok должен быть удален со всех устройств в госструктурах, а его установка запрещена. Государственные компьютеры и смартфоны не должны обмениваться трафиком с платформой, уточняет Янг.

В меморандуме идет речь не только о TikTok, но и о "любых приложениях или сервисах следующих поколений, разработанных компанией ByteDance Limited или компанией, принадлежащей ByteDance Limited". Это значит, что в будущем все приложения китайского разработчика TikTok в американских госструктурах будут запрещены.

В течение 90 дней госструктурам предписывается отказаться от всех контрактов, исполнение которых требует использования китайского приложения, а в течение следующих 120 дней — ввести внутренние правила, чтобы подобных договоров впредь больше не заключали.

Исключение составляет использование TikTok с целью "исследований в оборонной сфере", поимки преступников и для обеспечения национальной безопасности, добавили в Белом доме.

В аппарате обеих палат американского Конгресса TikTok уже запрещен указом, подписанным Джо Байденом в конце декабря. Нынешний запрет касается структур исполнительной власти.

Схожий запрет для чиновников в понедельник также ввели власти Канады. Как и власти США, они опасаются, что компания ByteDance Limited может быть связана с китайскими властями и даже передавать им данные пользователей.

Опасения относительно китайского шпионажа в США обострились после того, как в начале февраля над территорией страны был сбит, как заявили в Вашингтоне, по меньшей мере один китайский разведывательный зонд.

Обвинения в цензуре

Запрет на приложение возмутил Пекин. Во вторник представитель китайского МИД Мао Нин заявил, что Белый дом незаконно ограничивает работу в США китайского бизнеса.

"Насколько неуверенной в себе может быть ведущая мировая сверхдержава, такая как США, чтобы так бояться любимого приложения молодежи? США выходит за рамки национальной безопасности и незаконно применяет государственную власть для подавления зарубежных компаний. Мы решительно против этих ошибочных действий. Правительство США должно уважать принципы рыночной экономики и честной конкуренции", — заявил Мао Нин.

Запрет на TikTok, которым пользуются более 100 млн американцев, может не ограничиться госструктурами. В комитете по международным делам Палаты представителей во вторник проголосуют по инициативе, которая даст Джо Байдену возможность полностью запретить TikTok в США. Это тревожит правозащитников из Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU).

"Конгресс не должен цензурировать целые платформы, лишая американцев их конституционного права на свободу слова и самовыражения", — заявила директор по политике ACLU Дженна Левентофф.

"У нас есть право пользоваться TikTok и любыми другими платформами для обмена мыслями, идеями и мнениями с людьми в нашей стране и во всем мире", — добавила Левентофф.

В компании, управляющей TikTok, накануне сделали заявление по поводу этого голосования. "Было бы жаль, если бы комитет по международным делам подверг цензуре миллионы американцев, причем не на основе объективной информации, а из-за обыкновенного непонимания нашей корпоративной структуры", — заявили в TikTok.