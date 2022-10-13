В США заявили, что не будут вести переговоры от имени Украины
Foto: AP/Scanpix/LETA

США продолжат придерживаться политики "никаких переговоров об Украине без Украины" и не собираются вести диалог с Россией об урегулировании от имени официального Киева, как того хотели бы в Кремле. Об этом заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс, передает Укринформ.

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"Мы четко отметим, что роль правительства Соединенных Штатов не состоит в том, чтобы вести переговоры от имени любой другой страны, в том числе, конечно, от имени Украины", — сказал Прайс.

Спикер Госдепартамента США подчеркнул: если будет возможность для диалога и дипломатии, чтобы положить конец войне, то это должно произойти только между Украиной и Россией.

Ранее министр обороны США сообщил, что Украина получит новые системы противовоздушной обороны так быстро, как только физически их удастся доставить.

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