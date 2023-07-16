В Стамбуле больше не выдают ВНЖ иностранцам
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Власти Турции распространили на весь Стамбул запрет на выдачу видов на жительство (ВНЖ) иностранцам. С октября 2022 года такое ограничение действовало в 10 из 39 районов города.

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Как сообщает 15 июля на своем сайте турецкая газета Milliyet, эта мера связана со стремлением сократить число нелегальных мигрантов.

Отмечается, что исключения будут сделаны для прибывающих в город на учебу и лечение. Тем, кто незаконно снимает жилье, а также отелям, которые размещают у себя нелегальных мигрантов, грозят денежные штрафы и даже лишение свободы или лицензии, указывается в публикации.

По данным газеты Milliyet, в 2022 году в Турции насчитывалось 5,4 млн иностранных граждан. Более 1,2 млн из них проживали в Стамбуле. После начала войны в Украине многие россияне перебрались в Турцию.

Агентство РИА "Новости" пишет, что с января, по сообщениям, турецкие власти ужесточили проверки заявлений на получение туристического вида на жительство. "После этого россияне начали массово сообщать об отказе в выдаче первичного туристического ВНЖ или продлении имеющегося", - указано в статье.

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