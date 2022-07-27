В Стамбуле открылся центр по контролю за вывозом зерна из Украины

В Стамбуле открылся центр по контролю за экспортом украинского зерна. Турция считает, что центр сможет внести значительный вклад в преодоление продовольственного кризиса, заявил турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар в среду, 27 июля.

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На данном этапе идет подготовка к отправке первого судна с зерном из Украины. Оно должно будет пойти досмотр на предмет отсутствия на борту оружия при прохождении через пролив Босфор, соединяющий Черное море с Мраморным.

Координационный центр будет регистрировать торговые суда и отслеживать их передвижение, в частности, с помощью спутниковых данных, отметил Акар.

Создание объекта - часть сделки, заключенной 22 июля в Стамбуле при посредничестве ООН и Турции и направленной на прекращение блокады украинских портов. Центр работает с 23 июля. Тот факт, что Украина, Россия и ООН направили своих представителей уже на следующий день после подписания соглашения, Хулуси Акар расценил как знак решимости выполнить сделку. Речь идет о пяти представителях от каждой стороны - как о военных, так и о гражданских лицах.

Возобновление работы в трех черноморских портах

Между тем военно-морские силы (ВМС) Украины заявили о возобновлении работы в трех черноморских портах - Одессе, Черноморске и Южном. "Выход и заход судов в морские порты будут осуществляться путем формирования каравана, сопровождающего идущее первым судно. Но предшествует этому хлопотная работа специалистов-гидрографов", - отметила пресс-служба ВМС в Facebook. Сейчас определяются безопасные пути для движения судов с украинским зерном.

"Военные и гражданские специалисты тщательно производят поиск подводных объектов, устанавливают специальные средства навигационного оборудования, которые помогут безопасности судоходства. Продолжаются также гидрографические промерные работы - определение глубины, подходных каналов и рекомендованных путей", - указали в ВМС.

В Москве напомнили о двух компонентах договоренностей

Тем временем замглавы МИД РФ Андрей Руденко выразил надежду, что удастся избежать срыва сделки. Дипломат напомнил о двух компонентах договоренностей - вывозе зерна из Украины и снятии ограничений на экспорт российских зерновых.

Генсек ООН Антониу Гутерриш 22 июля заявил о подписании соглашения о поставках зерна из Украины по Черному морю. По словам генсека, согласно достигнутой договоренности, экспорт будет осуществляться из трех украинских портов - Одессы, Черноморска и Южного. Помимо этого, отметил Гутерриш, в целях обеспечения соблюдения соглашения будет создан мониторинговый центр.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что коридор для транспортировки начнет действовать в Черном море в ближайшие дни. В переговорах участвовали ООН, Россия, Турция и Украина. День спустя, 23 июля, порт Одессы подвергся ракетному обстрелу российской стороны.