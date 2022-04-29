В Стамбуле произошел взрыв на химзаводе, есть погибшие

В Стамбуле прогремел взрыв на химическом предприятии. В результате происшествия три человека погибли, еще девять получили ранения. Об этом сообщил губернатор провинции Стамбул Али Йерликая.

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"Три работника погибли и девять получили ранения в результате пожара, который произошел на химическом заводе в районе Тузла", — информировал губернатор Али Йерликая.

Как сообщает издание Sözcü, взрыв в промышленной зоне произошел около 13 часов, после чего вспыхнул пожар, который перебросился еще на пять предприятий.

В результате оперативных спасательных мероприятий пожар локализован, продолжаются работы по ликвидации.

Причину взрыва на химическом предприятии, которое производило лакокрасочную продукцию, устанавливает полиция.