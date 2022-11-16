В Стамбуле произошел взрыв
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В районе Фатих в Стамбуле взорвался автомобиль, сообщает со ссылкой на турецкую газету Habertürk портал "Новая газета. Европа".

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Причина возгорания неизвестна.

Пламя также перекинулось на припаркованные рядом машины, однако, по данным газеты, пожарные уже потушили огонь.

Фатих — это исторический центр Стамбула, там находится большая часть достопримечательностей столицы.

Несколько дней назад в Стамбуле произошел взрыв на популярной туристической улице Истикляль. Позже она была полностью перекрыта из-за риска второго взрыва. Также закрыли находящуюся неподалеку мечеть Таксим. Генпрокуратура города квалифицировала взрыв как террористический акт.

Позже полиция задержала подозреваемую во взрыве. Ей оказалась гражданка Сирии, утверждают в управлении безопасности Стамбула. По данным ведомства, женщина связана с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

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