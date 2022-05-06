В столице Кубы взорвался отель, десятки пострадавших
Foto: AP/Scanpix

На острове Куба в центре столицы Гаваны произошел мощный взрыв в пятизвездочном отеле Saratoga. Об этом сообщает агенство Prensa Latina в пятницу, 6 мая.

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По предварительным данным, погили не менее пяти человек, еще 20 получили ранения и 13 пропали без вести. Причиной инцидента стала утечка газа.

Взрыв привел к обрушению четырех этажей здания, а также уничтожил несколько автомобилей и автобусов.

Причиной инцидента стала утечка газа. При в пустующем здании, которое было отремонтировано для его повторного открытия, запланированного на следующий день 10.

Отель Saratoga был построен в 1880 году в неоклассическом стиле и считался одним из самых роскошных в Гаване. Он был закрыт последние два года из-за пандемии и был на реконструкции. Открытие планировалось на этих выходных.


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