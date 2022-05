В столице Кубы взорвался отель, десятки пострадавших

На острове Куба в центре столицы Гаваны произошел мощный взрыв в пятизвездочном отеле Saratoga. Об этом сообщает агенство Prensa Latina в пятницу, 6 мая.

По предварительным данным, погили не менее пяти человек, еще 20 получили ранения и 13 пропали без вести. Причиной инцидента стала утечка газа.

Взрыв привел к обрушению четырех этажей здания, а также уничтожил несколько автомобилей и автобусов.

Причиной инцидента стала утечка газа. При в пустующем здании, которое было отремонтировано для его повторного открытия, запланированного на следующий день 10.

Отель Saratoga был построен в 1880 году в неоклассическом стиле и считался одним из самых роскошных в Гаване. Он был закрыт последние два года из-за пандемии и был на реконструкции. Открытие планировалось на этих выходных.

NOW — Explosion at history Hotel Saratoga in Havana, Cuba. pic.twitter.com/uPN9cyLrbA

An enormous explosion has blown off the facade of the Hotel Saratoga in Havana. pic.twitter.com/mtOdg9TWC1