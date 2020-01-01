В Страсбурге в новогоднюю ночь сожгли 220 автомобилей

Полиция Страсбурга в регионе Гранд-Эст во Франции задержала 40 человек, подозреваемых в массовых поджогах на территории западных районов города в новогоднюю ночь. По предварительным данным, огнем уничтожены 220 автомобилей, пишет newsru.com со ссылкой на Dernières Nouvelles d'Alsace. Среди предполагаемых поджигателей — даже 10-летний ребенок.

Заместитель мэра Страсбурга по вопросам безопасности Робер Эрман назвал события ночи беспрецедентными. "Я никогда не видел, чтобы так делали: машины поджигали на парковках под окнами домов. Все кварталы Страсбурга были так или иначе затронуты [уличными беспорядками]", — приводит слова Эрмана ТАСС.

Пользователи соцсетей размещают кадры ночных поджогов, на которых запечатлены перевернутые и горящие прямо посреди улиц автомобили. В префектуре департамента Нижний Рейн не назвали точное количество уничтоженных машин. Очевидно, что ситуация как минимум вдвое хуже, чем годом ранее.

🔴🇫🇷le ko ...Images d'emeute à Strasbourg en cette nuit de #NouvelAn2020 pic.twitter.com/erIbnplCTL — Francis ✝️🔯🇫🇷🇮🇱🇺🇸🇧🇷🇮🇹 (@Francis36961488) January 1, 2020

Подавление беспорядков шло до утра, семь правоохранителей получили ранения в обстреле пиротехникой. На одну из команд пожарных напали молодые люди, вооруженные металлическими прутьями, другую пожарную машину забросали камнями — один пожарный был ранен осколками стекла, другого от возможной гибели спас шлем. Власти предположили, что злоумышленники специально устраивают поджоги, чтобы нападать на экипажи пожарной службы.

По данным университетских больниц Страсбурга, в службу неотложной помощи обратились 11 человек. Трое пострадавших взрослых и трое детей нуждались в операции. Несколько предполагаемых хулиганов объявлены в розыск. Среди них есть несовершеннолетние, в том числе 10-летний ребенок.

Похожие инциденты произошли в городах Мюлуз, Мютциг, Оберне, Барре и Селестате.