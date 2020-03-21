В субботу в Литве выявлено еще 14 случаев коронавируса, общее число достигло 83

В субботу в Литве были выявлены еще 14 случаев коронавируса, общее количество зараженных выросло до 83, сообщило Министерство здравоохранения.

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Как говорится в сообщении, в Вильнюсе выявлены девять положительных случаев, из которых два являются привозными из Швейцарии и Португалии с пересадками в Бельгии и Германии, один работник Укмергской больницы и шесть случаев, информация о которых сейчас собирается и будет предоставлена позднее.

В Клайпеде установлены четыре ввозных случая, среди них супруги средних лет. Эти лица прибыли на проверку в Клайпедский мобильный пункт.

Коронавирус выявлен у одного пациента в Шяуляй, вернувшегося из Мексики через Турцию, однако состояние его здоровья хорошее, он изолирован на дому.

20 марта в Литве скончался первый человек, зараженный COVID-19, это пожилая женщина из Укмерге.

Первый выявленный пациент — жительница Шяуляя — выздоровела.