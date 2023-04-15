В Судане начались бои между враждующими силовыми структурами. Над столицей летают истребители

В столице Судана Хартуме слышна стрельба и взрывы после нескольких дней противостояния армии и военизированных Сил быстрой поддержки. Над городом также летают боевые самолеты, скорее всего армейские.

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Армия подчиняется военному правительству (Суверенному совету) во главе с генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, а Силы быстрой поддержки — вице-президенту, генералу Мохамеду Хамдану Дагало.

В рамках предлагаемого перехода к гражданскому правлению Силы быстрой поддержки должны быть интегрированы в состав вооруженных сил, но генералы не могут договориться о том, в какие сроки это должно произойти, и этот спор перерос в вооруженную борьбу.

Агентство Reuters сообщает, что стрельба была слышна у штаба армии в центре Хартума. Силы быстрой поддержки заявили, что взяли под свой контроль столичный аэропорт и президентский дворец, однако независимого подтверждения этого на данный момент нет.

Армия, со своей стороны, утверждает, что формирования Сил быстрой поддержки пытаются захватить ее штаб.

"Бойцы Сил быстрой поддержки атаковали несколько армейских лагерей в Хартуме и других частях Судана", — цитирует AFP представителя вооруженных сил, бригадного генерала Набиля Абдаллу.

Известно также, что суданский солдат избил корреспондента Арабской службы Би-би-си Мохамеда Османа. Это произошло в городе Омдурмане, где живет Осман. Военные остановили машину корреспондента, когда он ехал в редакцию в Хартум, и увезли в местный армейский штаб. Там один из солдат ударил его по голове сзади.

Военные захватили власть в Судане в 2021 году и продолжают ее удерживать до сих пор.

Они заявляют о стремлении в конечном итоге передать власть гражданскому правительству, но камнем преткновения стали сроки интеграции Сил быстрой поддержки в вооруженные силы. Силы быстрой поддержки считают, что это следует отложить на 10 лет, в армии настаивают на сроке в два года.

Генерал Бурхан выразил готовность к переговорам со своим номинальным заместителем, генералом Дагало, чтобы разрешить этот спор.

К этому также призывали западные страны и региональные лидеры.

Американский посол в Хартуме Джон Годфри написал в твиттере, что проснулся от звуков стрельбы и сейчас находится в укрытии в посольстве вместе с другими дипломатами, "так же, как суданцы в Хартуме и других местах". "Срочно призываю старших военачальников прекратить боевые действия", — написал Годфри.

Нада Ванни, независимая исследовательница, живущая недалеко от хартумского аэропорта, в эфире Би-би-си рассказала, что с самого утра она проснулась от звуков выстрелов — причем не только стрелкового оружия, но и артиллерии. "Это было похоже и на тяжелую артиллерию, и на выстрелы. Сначала виден дым, густой дым, и очень хорошо слышно, кажется, что это тяжелая техника", — сказала она. Выстрелы и взрывы были слышны и во время разговора с ней.

Российское посольство в Хартуме также выразило озабоченность эскалацией насилия и призвало к прекращению огня, сообщают российские информагентства.

До переворота 2021 года военные и гражданские лидеры больше двух лет правили страной совместно. Это переходное правительство пришло к власти после низложения авторитарного президента Омара Башира.

Башир удерживал власть в стране около 30 лет, хотя название его должности за это время иногда менялось.

В 2009 году он стал первым действующим главой государства, на которого Международный уголовный суд в Гааге выписал ордер на арест (Владимир Путин недавно стал вторым). В конечном итоге МУС выдал даже два ордера на арест Башира: в 2009 году — по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности, в 2010 — по обвинению в геноциде.

Эти обвинения касались расправ над местным неарабским населением в Дарфуре на западе Судана. Эти действия совершали созданные Баширом формирования "Джанджавид". В 2013 году бойцы "Джанджавид" составили костяк Сил быстрой поддержки.

Башир после свержения был арестован, и новые власти выражали готовность выдать его МУС, но до сих пор этого не сделали.