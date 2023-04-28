В Судане продлено прекращение огня. Оно соблюдается лишь отчасти

Воюющие стороны в Судане согласились продлить перемирие еще на трое суток. Срок предыдущего прекращения огня истек в полночь по местному времени; оно соблюдалось лишь частично, но все же позволило начать эвакуацию иностранных граждан из страны.

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Первой о согласии продлить перемирие еще на 72 часа объявила регулярная армия. Ее противники в гражданском конфликте, военизированное формирование "Силы быстрой поддержки", медлили до самого позднего вечера четверга, но в конце концов тоже заявили о готовности соблюдать гуманитарное перемирие еще трое суток.

Все последние три дня, что длилось предыдущее перемирие, в суданской столице Хартуме продолжалась стрельба, временами очень интенсивная.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в регионе Пол Адамс, стороны согласились на продление перемирия под давлением иностранных держав, прежде всего США и Саудовской Аравии.

Бои в Судане между регулярной армией и группировкой "Силы быстрой поддержки" (RSF), чьи командиры борются за власть, вспыхнули 15 апреля.

В начале недели стороны объявили о временном прекращении огня на трое суток и впервые начали соблюдать его хотя бы частично. Предыдущие три попытки перемирия были сорваны.

В посредничестве между сторонами конфликта ведущую роль взял на себя Южный Судан, получивший независимость от Судана в 2011 году после самой продолжительной гражданской войны в Африке.

Министр иностранных дел Южного Судана Денг Дау Денг сообщил Би-би-си, что продление режима прекращения огня еще на 72 часа позволит эвакуировать иностранных граждан и создать гуманитарные коридоры между столицей и другими городами.

В среду суданская армия заявила, что согласилась с идеей отправки делегата в Южный Судан для обсуждения плана перемирия с "Силами быстрой поддержки". СБП, однако, пока на это предложение не отреагировали.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что говорил с председателем Комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом о сотрудничестве "в установлении устойчивого режима прекращения боевых действий".

Новые столкновения

Несмотря на то, что в целом этот режим соблюдается, время от времени появляются сообщения об обстрелах и боевых столкновениях, подтвердить которые в сложившихся условиях не всегда возможно.

В четверг "Силы быстрой поддержки" обвинили суданскую армию в нападении на одну из их баз к северу от Хартума, с применением авиации и артиллерии.

Как раз в это время суданская армия приняла предложение президента Южного Судана Сальвы Киира о проведении переговоров с глазу на глаз, но RSF до сих пор не ответили на это предложение.

RSF заявила в фейсбуке: "С утра экстремистские путчистские силы атаковали лагерь "Сил быстрой поддержки" в районе Кафури, нанося удары с воздуха и применяя артиллерию. Наши войска противостоят атакующим силам".

Суданская армия не прокомментировала эти обвинения, и проверить их достоверность в условиях конфликта Би-би-си не может.

Информационное агентство AFP со ссылкой на очевидцев сообщило в четверг, что суданские военные наносят авиаудары по позициям RSF в Хартуме. Военные самолеты были замечены над северными пригородами Хартума, а бойцы на земле вели артиллерийский и пулеметный огонь.

Число жертв растет

По данным Министерства здравоохранения Судана, число погибших в столкновениях между армией и RSF составляет 512 человек, еще 4193 человека получили ранения.

"Отчет министерства показал, что за этот период [с 15 по 25 апреля] в стране было 4193 раненых и 512 погибших, включая 2403 раненых и 169 погибших в штате Хартум", — говорится в сообщении ведомства в фейсбуке.

Синдикат суданских врачей сообщил, что число погибших среди гражданского населения в результате боевых действий в период с 15 по 26 апреля составило 303 человека, а 1848 человек получили ранения.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что ожидает "гораздо больше" смертей из-за вспышек заболеваний, отсутствия доступа к пище и воде и перебоев в работе медицинских учреждений.

Эвакуация продолжается

После прекращения огня несколько стран эвакуировали своих граждан из страны. В среду в Саудовскую Аравию прибыло судно, эвакуировавшее более 1600 человек из нескольких стран, а Германия и Франция заявили, что все их граждане уже покинули страну.

Председатель Комиссии по делам нигерийцев в диаспоре подтвердил Би-би-си, что началась эвакуация нигерийских студентов, застрявших в Судане. Предположительно, в стране находится до пяти тысяч жителей Нигерии, 3500 из них — студенты.

Китай, один из крупнейших торговых партнеров Судана, направил в страну свои военные корабли для эвакуации большего числа китайских граждан.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что рассчитывает эвакуировать около 800 человек до окончания режима прекращения огня.

Автобусы с эвакуируемыми продолжают отправляться из Хартума, несмотря на резкий рост цен на топливо и автобусные билеты.

Спасаясь от военных действия, тысячи жителей Судана направляются в соседний Чад.

"Ситуация в Судане имеет региональные последствия: почти 20 тысяч суданцев вынуждены были переместиться в соседний Чад. Чад щедро принимает суданских беженцев, но сам Чад — это страна с низким уровнем дохода, пострадавшая от кризиса, и ей будет трудно сохранить эту щедрость, если она не получит немедленной экономической поддержки", — говорит Дэвид Милибэнд, президент и исполнительный директор Международного комитета спасения.

Где Башир?

Тем временем бывший суданский политик Ахмед Харун заявил, что он и другие бывшие чиновники больше не находятся в тюрьме.

На этой неделе появились сообщения о побеге из тюрьмы Кобер в Хартуме, где Ахмед Харун отбывал наказание вместе с Омаром аль-Баширом, бывшим президентом Судана.

Суданские военные заявили, что Башир был переведен из тюрьмы в военный госпиталь до начала боевых действий.

И Баширу, и Харуну в Международном уголовном суде предъявлены обвинения: предполагается, что их действия сыграли значительную роль в зверствах в Дарфуре — регионе на западе Судана.

Во вторник в заявлении, переданном по суданскому телеканалу Tayba TV, Харун подтвердил, что он и другие верные Баширу люди, служившие под его началом, покинули тюрьму, но сказал, что готов предстать перед судебными органами, когда они начнут функционировать.

Ситуация в Хартуме

Корреспондент Би-би-си Мохамед Осман, находящийся в пригороде Хартума Омдурман, по телефону сообщил, что бои идут возле зданий телевидения и радио.

По его словам, ощущается острая нехватка топлива, не хватает врачей, а люди с трудом достают еду и деньги.

"Людям в Хартуме, особенно в Омдурмане, где я живу, трудно найти чистую воду, еду и даже наличные деньги, чтобы купить что-то — нет ни банков, ни каких-либо денежных учреждений, где можно было бы получить деньги", — сказал Осман.

По его словам, он все еще слышит взрывы и стрельбу, в воздухе летают военные самолеты, хотя стало тише, чем до прекращения огня.

Осман рассказал, что обе враждующие группировки утверждают, что контролируют такие важные места, как аэропорты и армейские штабы. Доступ в интернет отсутствует, а телефонные линии работают плохо, добавил он.

По словам Османа, в районе есть несколько контрольно-пропускных пунктов, которые установили и суданские военные, и бойцы "Сил быстрой поддержки", но их стало меньше, чем в последние дни, так как часть войск была выведена из его района.