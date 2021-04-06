В Суэцком канале случились неполадки у еще одного танкера

Проблемы, возникшие у нефтяного танкера M/T Rumford, во вторник привели к замедлению движения через Суэцкий канал. Об этом сообщают СМИ, в частности, Al Arabiya со ссылкой на сайты, отслеживающие движение судов.

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В сообщениях указывается, что у танкера возникли проблемы с работой двигателя, когда он находился в южной части канала. На помощь судну пришли три буксира.

Портал TankerTrackers сообщил, что по его информации, проблему удалось решить и танкер возобновил движение по каналу в северном направлении.

Согласно данным портала Marine Traffic, в настоящее время M/T Rumford находится в Большом Горьком озере, соединяющем северную и южную части канала. Он идет на север на небольшой скорости. Около танкера остается несколько буксиров.

Этот инцидент привлек внимание СМИ, так как в конце марта в Суэцком канале на мель сел контейнеровоз Ever Given. В течение шести дней движение по каналу было блокировано, что значительно сказалось на маршрутах и графиках грузовых перевозок.

29 марта судно удалось снять с мели, и судоходство по каналу возобновилось. Ever Given в настоящее время находится в Большом Горьком озере. Ранее специалисты начали осмотр контейнеровоза на предмет повреждений и установления причины, из-за которой он сел на мель.