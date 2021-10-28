В связи с Covid-19 карантин объявлен в четырех тюрьмах
Foto: LETA

В связи с распространением Covid-19 сегодня объявлен карантин в Рижской центральной тюрьме и Ильгюциемской тюрьме, сообщили в управлении мест заключения.

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В Рижской центральной тюрьме выявлено 11 случаев заражения заключенных, а в Ильгюциемской тюрьме - два случая. Чтобы ограничить распространение вируса, изданы распоряжения об объявлении карантина в этих тюрьмах до 25 ноября.

Управление мест заключения сообщило, что в результате планового тестирования в тюрьмах всего было выявлено 57 случаев заражения заключенных Covid-19.

Ранее сообщалось, что карантин объявлен также в тюрьмах Олайне и Валмиеры. В настоящее время в блоке Covid-19 центральной тюремной больницы в Олайнской тюрьме находятся 26 заключенных, а инфицированные заключенные без симптомов болезни помещены в отдельные карантинные зоны мест заключения.

В Валмиерской тюрьме карантин объявлен до 12 ноября, а в Олайнской - до 22 ноября.

На время действия карантина прекращены очные встречи заключенных с представителями государственных и муниципальных учреждений, нотариусами и адвокатами, ограничивается работа заключенных, проведение ремонта, изготовление документов заключенных, перевозка заключенных в другие места заключения, за исключением случаев, когда это требуется из соображений безопасности, транспортировка заключенных в медицинские учреждения за пределами мест заключения, за исключением транспортировки в центральную тюремную больницу в Олайне в случае необходимости и т.п..

В общей сложности в управлении мест заключения вакцинировано примерно 90% сотрудников и 54% заключенных.

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LETA

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