В связи с наплывом мигрантов в Литве объявлен режим экстремальной ситуации
Foto: PA Images/Scanpix/LETA

В связи с большими потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью в пятницу вечером правительство Литвы решило объявить режим экстремальной ситуации в стране.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Оперативным главой по экстремальной операции назначена министр внутренних дел Агне Билотайте.

За минувшие сутки пограничники задержали 150 нелегальных мигрантов это почти в три раза больше, чем прежние суточные рекорды.

В данный момент для нелегальных мигрантов оборудовано 835 мест для расселения, из них занято около 500, сообщили представители МВД.

В целом в этом году в Литву из Беларуси пытались попасть 822 незаконных мигранта – в десять раз больше, чем за весь 2020 год.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

ru.DELFI.lt

Sharing Options

1

Source

ru.DELFI.lt

Tags

Беларусь Литва
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Создается виртуальный тур по маякам Латвии
Что посмотреть в самый жаркий месяц лета?
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус