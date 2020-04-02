В Сыктывкаре коронавирусом заразились 53 пациента одной больницы

В Сыктывкаре, где в одной из больниц произошла вспышка коронавируса, введен специальный пропускной режим.

Правительство Республики Коми (РК) подтвердило информацию о вспышке коронавируса в городской больнице Эжвинского района города Сыктывкара. Там выявлено 53 случая заражения SARS-CoV-2. Об этом в среду, 1 апреля, сообщил министр здравоохранения РК Дмитрий Березин.

"Очаг локализован, городская больница в Эжве работает в режиме строжайшего карантина", — указал Березин.

Между тем в Сыктывкаре ввели специальный пропускной режим. Выдавать спецпропуска на сотрудников и транспортные средства будут строго по заявкам учреждений и предприятий. "При этом руководитель той или иной организации, выдавший спецпропуска своим сотрудникам, несет" за них персональную ответственность, предупредили в администрации города.

Как сообщается на официальном сайте Стопкоронавирус.рф, всего в РФ вирусом нового типа на 05.40 мск 2 апреля инфицированы 2777 человек, 24 скончались.