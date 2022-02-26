В Таллине и Хельсинки десятки тысяч людей вышли поддержать Украину

В субботу в ряде городов мира прошли акции в поддержку Украины. В частности, в Таллине собралось примерно 30 тысяч человек, в Хельсинки - свыше 10 тысяч.

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По подсчетам эстонской полиции, в центре Таллина на демонстрацию и концерт в поддержку Украины собралось примерно 30 тысяч человек (Фото - Киур Каасик), сообщает rus.Delfi.ee.

На площади Свободы в Таллине также выступил президент Эстонии Алар Карис. Он заявил, что война в Украине — это не война народа России, а война президента Владимира Путина. Карис добавил, что уровень безопасности Эстонии как члена НАТО и Евросоюза намного выше, чем у Украины, поэтому необходимо дать четкую перспективу того, как Украина может вступить в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Эстонию за акцию поддержки. Он написал в Twitter, что акция в Таллине стала крупнейшей демонстрацией в истории современной Эстонии. Зеленский похвалил президента Эстонии за вышитую в украинских традициях рубашку.

На мероприятии также выступили лидер Конгресса украинцев Эстонии Вира Коник, музыкант Руслан Трочинский, председатель Федерации студенческого союза Эстонии Маркус Эхасо, председатель Эстонского национального совета молодежи Трина Роса и другие. Активист Сергей Метлев сообщил, что мероприятие было организовано всеми украинскими организациями Эстонии и несколькими эстонскими организациями гражданского общества.

Более 10 000 человек собрались в субботу в Хельсинки на демонстрацию протеста против вторжения России в Украину. Финская полиция заявила, что демонстрация была мирной.

У участников акции были украинские флаги или плакаты с лозунгом "Остановите Путина – остановите войну". Часть демонстрантов прошла маршем около посольства России в Хельсинки.

Протесты против войны России на Украине прошли и в других финских городах. Финляндия имеет границу с Россией протяженностью более 1300 километров, поэтому местных жителей беспокоит то, что происходит в Украине.

В Лондоне и еще нескольких городах Великобританиии 25 и 26 февраля прошли акции против российской агрессии. Среди участников были и россияне. Демонстранты призывали остановить Владимира Путина, обвиняют НАТО в "трусости" и призывают Россию "очнуться".