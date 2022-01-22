В Таллине митинговали против высоких цен на электричество

Днем 22 января в Таллине на площади Вабадузе прошла акция партии EKRE (Эстонская консервативная народная партия), в рамках которой протестующие выразили недовольство правительству из-за высоких цен на энергоносители.

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Партия EKRE организовала автобусы для жителей других уездов, консерваторы планировали до пяти тысяч участников протестной акции. Партия EKRE не верит, что принятые правительство меры по уменьшению последствий энергокризиса помогут. Консерваторы требуют выхода Эстонии из электробиржи и системы закупок CO2.

Митинг в цетре Таллина начался в 12.00. Как передает репортер RusDelfi Роман Старапопов, на площади было более 1000 человек, митинг прошел мирно. Кто-то пришел поддержать партию EKRE, кто-то выразить свое недовольство в связи с повышением цен на электричество. Многие люди снимают происходящее на телефоны, ведут прямые эфиры.

На сцены выступали видные члены партии EKRE. Среди них Март и Мартин Хельме. Хельме старший заявил, что 30 лет после восстановления независимости Эстония больше не свободная страна. "Наша Эстония сейчас банановая республика, которой управляют марионеточное правительство, назначенное работниками КаПо", — сказал депутат Рийгикогу.

Он добавил, что страна и так пострадала от коронакризиса, а теперь на жизнь эстонцев сильное влияет рост цен. "Сколько должен страдать житель Эстонии? Когда это прекратится? Но я не хочу быть негативным, не хочу говорить, что мы против чего-то. На этой площади мы не против чего-то, мы за нормальную жизнь, за нормальные доход", — уточнил член EKRE.

"Это стыдно. То, что эта Кая Каллас и ее министры делают, они не заботятся об эстонском народе. С их зарплатами нет проблем. А у народа Эстонии беда", сказал депутат Хенн Пыллуаас.

"Cнизим цены! Снизим цены! Снизим цены!", — призвал выкрикивать протестующих Хенн Пыллуаас.

Евродепутат Яак Мадисон спросил у толпы, скучают ли они по временам, когда EKRE были в правительстве. Народ закричал.

Ближе к 14 часам люди начинали расходиться с площади.

Зампред Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме в интервью RusDelfi заявил, что Эстония не должна выходить из электрического кольца Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы (ЭК БРЭЛЛ). Хельме считает, что часть людей пришла на площадь, чтобы поддержать партию EKRE, а часть — выразить протест в связи с резким скачком цен на электричество.

"Я думаю, что здесь многие люди — члены нашей партии и те, кто поддерживают нашу партию. Поддерживают не только наш призыв по поводу снижения цен на электричество, но и другие программы. Ясно, что цены [на энергоносители], которые все выше и выше раздражают общество", — комментирует Хельме.

"Без России мы не сможем справиться", — говорит Хельме, который уверен, что будущее эстонских энергосистем без российских будет сложное. "Какое — мне трудно сказать, потому что я не инженер", — заключает Хельме.

Эстония вместе с Латвией и Литвой намерена выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва) к 2025 году.