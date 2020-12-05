В Таллине открывается музей запрещенных книг

В субботу на улице Мунга в Старом городе Таллина открывается музей запрещенных книг, представляющий широкой публике запрещенные, сожженные или подвергнутые цензуре книги в разных уголках мира, сообщает rus.err.ee.

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В музее представлены книги из разных стран, у каждой своя история. Кроме того, цель музейной экспозиции состоит в том, чтобы провести предварительное исследование истории цензуры в Эстонии, сосредоточив внимание на периоде советской оккупации. В музее посетители могут познакомиться с книгами, потрогать их, почитать, а большинство книг можно и купить.

Книги в музее расположены по странам — можно найти, какие книги были запрещены в Великобритании, Советском Союзе, Китае и США, где продажа некоторых книг запрещена до сих пор. Есть и секция, на которой представлены книги, сожженные по разным причинам на протяжении всей истории.

Музеем руководит Джозеф Максимилиан Данниган из Шотландии.

"Когда мне было 9 лет, моя мать встретила моего отчима, который познакомил меня с литературой более высокого уровня. Он дал мне книгу Оруэлла "1984" и сказал, что я должен ее прочитать. Конечно, если ты прочитаешь "1984" в 9 лет, у тебя возникнет беспокойство по поводу цензуры и других подобных вещей. Я не думаю, что это совпадение, что 20 лет спустя у меня есть музей, посвященный цензуре и книгам", — сказал Данниган в передаче ETV Ringvaade.

Получив диплом бакалавра в области кинематографии, Данниган на пару лет переехал в Китай, где глубоко заинтересовался свободой слова и цензурой. Последние пять лет он жил в Эстонии, работая в сфере кинопроизводства и изучая социальное предпринимательство в Таллиннском университете. Именно во время учебы в магистратуре по социальному предпринимательству Даннигану пришла в голову идея создать музей.

Музей будет открыт по пятницам и субботам.