В Таллине туристов из Китая доставили в больницу с подозрением на коронавирус; опасения не подтвердились

Департамент здоровья подтвердил, что двое туристов из Китая были доставлены из таллиннского отеля Schlössle в больницу с подозрением на коронавирус. И хотя результаты анализов будут готовы только на выходных, по заверению департамента, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что коронавируса у данных туристов нет.

Представитель таллинского отеля рассказал Delfi, что молодая пара из Китая, мужчина и женщина 20 с лишним лет, прибыли в отель несколько дней назад. Из какой провинции они приехали — не уточняется.

Утром 31 января туристы почувствовали недомогание. Персонал отеля сообщил об этом Департаменту здоровья, который решил госпитализировать молодых людей для проверки. По словам представителя отеля, симптомов коронавируса у них не было, поэтому, по его мнению, причин для паники нет.

Тем не менее, туристов доставили в инфекционную больницу и взяли у них анализы. Пробы были отправлены в Швецию, поскольку в Эстонии для проведения анализа на коронавирус еще не все готово. На получение результатов уйдет 24-48 часов.

В 13:35 по местному времени туристы вернулись из больницы в отель. Как утверждает департамент здравохранения, нет никаких оснований полагать, что они заражены коронавирусом. Также сообщается, что туристы не контактировали с людьми, которые могли быть больны.

Ранее национальный департамент здравохранения связался с администрацией отеля и дал инструкцию относительно того, какие меры профилактики следует предпринять.

Ранее всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

"Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса", — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он подчеркнул, что очень высоко оценивает меры, принимаемые Китаем для сдерживания распространения заболевания, и назвал их "новым стандартом действий для таких ситуаций". По словам Гебрейесуса, у китайских властей есть все необходимое, чтобы справиться со вспышкой нового коронавируса, однако предсказать последствия попадания вируса в страны с менее развитой системой здравоохранения ВОЗ не может.