В Таллине задержан журналист Аркадий Бабченко. Он закидал яйцами посольство РФ

Эстонская полиция задержала мужчину, который в ночь на 30 июля на глазах стражей правопорядка забросал яйцами здание российского посольства. Об этом сообщает Delfi.ee со ссылкой на пресс-службу ведомства. Задержанным оказался журналист Аркадий Бабченко.

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"Сегодня (в воскресенье — прим. Delfi) после полуночи мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену посольства Российской Федерации. Мужчина был задержан на месте патрулем, против него заведено дело", — говорится в сообщении пресс-службы полиции. Другие подробности в ведомстве раскрывать отказались.

О том, что в Таллине задержали журналиста Аркадия Бабченко, одним из первых сообщил проукраинский активист Михаил Баранов. Его самого за день до этого задержали в Литве — мужчину подозревают в том, что он оставил надпись Navalnists for the terror ("Навальнисты за террор") на инсталляции "ШИЗО Навального" в Вильнюсе.

Сам Бабченко опубликовал в соцсетях фото из полицейской машины с подписью: "Эстонские чайки летят над нашей зооонооой… А в тюрьме сейчас ужин. Спокойной ночи. Вечер в хату". В комментариях журналист подтвердил, что действительно закидал яйцами российское посольство в Таллине и за это был задержан.

Аркадий Бабченко — бывший военный корреспондент "Московского комсомольца" и "Новой газеты". С 2017 года он живет за пределами России и резко критикует власти РФ. В июне 2018 года в Украине, где тогда проживал журналист, состоялась инсценировка его убийства. Как утверждали в СБУ, это потребовалось, чтобы раскрыть планы спецслужб РФ по покушению на Бабченко.

В России Бабченко внесен в реестр "иностранных агентов" и в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В январе 2023 года МВД РФ объявило его в розыск.