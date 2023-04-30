В Таллине загорелся фасад крупного торгового центра, люди были эвакуированы
Foto: DELFI.ee

В воскресенье во второй половине дня в таллинском районе Хааберсти загорелся фасад торгового центра, пишет Delfi.ee.

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Информация о пожаре поступила спасателям в 17.20. В Хааберсти произошло возгорание фасада торгового центра, в котором находятся гипермаркет Rimi и казино Olympic.

„Люди из торгового центра эвакуированы, никто не пострадал", — сообщили Delfi.ee из Спасательного департамента.

Пожар удалось быстро локализовать. Через час с небольшим пожар в основном был потушен, пожарные сообщили, что проводится проверка и проветривание помещений. В 19.36 поступило сообщение об окончательной ликвидации пожара, после чего торговый центр был вновь открыт для посетителей.

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