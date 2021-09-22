В Таллинне найдены останки молодой женщины и пожилого мужчины, убитых 30 лет назад
Foto: DELFI.ee

Следователи Пыхьяской префектуры полиции ждут от населения любой информации, которая поможет идентифицировать молодую женщину, убитую около 30 лет назад, а также пожилого мужчину, также погибшего в результате преступления.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Останки молодой женщины были обнаружены этим летом во время раскопок на улице Раудтеэ в таллиннском районе Нымме.

Также предпринимается попытка опознать человека, чей скелет был найден осенью 2019 года в Нымме в конце улицы Наариитса у пешеходной дорожки под слоем перегноя. Известно, что мужчине было 50-60 лет, его убили, а тело завернули в красный тканый ковер.

Полиция разместила в социальных сетях фотографии личных вещей погибшей женщины. Тех, кто что-либо знает об их владелице, просят позвонить по телефону полиции 53893571.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

1

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Всегда стремиться к новому. Рассказ социальной работницы Александры Павловской
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса
Cita Santehnika: Отправная точка для вашего ремонта
Снова в школу!