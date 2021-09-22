В Таллинне найдены останки молодой женщины и пожилого мужчины, убитых 30 лет назад

Следователи Пыхьяской префектуры полиции ждут от населения любой информации, которая поможет идентифицировать молодую женщину, убитую около 30 лет назад, а также пожилого мужчину, также погибшего в результате преступления.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Останки молодой женщины были обнаружены этим летом во время раскопок на улице Раудтеэ в таллиннском районе Нымме.

Также предпринимается попытка опознать человека, чей скелет был найден осенью 2019 года в Нымме в конце улицы Наариитса у пешеходной дорожки под слоем перегноя. Известно, что мужчине было 50-60 лет, его убили, а тело завернули в красный тканый ковер.

Полиция разместила в социальных сетях фотографии личных вещей погибшей женщины. Тех, кто что-либо знает об их владелице, просят позвонить по телефону полиции 53893571.