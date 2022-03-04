В Таллиннском аэропорту непривычно много россиян: граждане РФ бегут из своей страны через Эстонию

Идет девятый день войны России в Украине. Ситуации обостряется каждый день. Помимо масштабных санкций всего мира, ежедневно усугубляется как политическая, так и экономическая обстановка в самой России. Закрыты все независимые СМИ, введены новые законы, предусматривающие огромные штрафы за несогласие с действиями властей, курсы валют бьют все рекорды. На фоне последних событий все больше россиян начинают задумываться о своем будущем. А некоторые уже действуют. Примером служит Таллиннский аэропорт.

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Ранним утром в пятницу в Таллиннском аэропорту непривычно многолюдно. Людей очень много. Большинство пассажиров, следующих в зону контроля безопасности, держат в руках паспорта граждан Российской Федерации. Мы поговорили с некоторыми из них.

"Я приехал из России, сейчас через Таллинн лечу в Милан. В России заморозили все финансовые активы, мне легче будет работать из Италии", — рассказывает один из пассажиров.

"Мы приехали из России, сейчас на самолете улетаем в Европу. Непонятно, что дальше будет. Я не хочу подвергать детей опасности", — комментирует свой отъезд одна из женщин с тремя детьми.

"Мне страшно. Мне очень страшно. Мир рушится", — плачет другая женщина.

Все они, как и сотни других, — граждане России. Все каким-то образом добрались до Эстонии с целью через Таллиннский аэропорт улететь в различные европейские города.

Как заметил журналист Delfi, в зоне контроля Таллиннского аэропорта сегодня в основном работают русскоязычные сотрудники, помогающие россиянам сориентироваться. Из-за большого спроса цены на такси в аэропорт утром были завышены почти в два раза.