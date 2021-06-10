В Таллиннском зоопарке обнаружен штамм птичьего гриппа H5N8
Foto: LETA

В Таллиннском зоопарке у птиц обнаружен очень заразный вирус птичьего гриппа, поэтому сельскохозяйственно-продовольственный департамент ввел карантин и связанные с ним ограничения, чтобы ограничить распространение инфекции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По словам заместителя гендиректора департамента Хеле-Май Саммель, весь зоопарк закрывать не будуут. "Каратин введен только для одной территории зоопарка, где содержатся водоплавающие птицы. Зоопарк должен гарантировать, что посторонние лица не имеют доступа на территорию, и принять меры биобезопасности для предотвращения дальнейшего распространения болезни. Действующие нормы допускают для зоопарков разные меры установления ограничений, более масштабных ограничений для окрестностей не требуется. Птиц, содержащихся в зоопарке, убивать не будут", — пояснила Саммель.

Гендиректор зоопарка Тийт Маран подтвердил, что зоопарк останется открытым для посетителей, но некоторые водоплавающие птицы будут закрыты для посетителей.

"Мы в Таллиннском зоопарке придаем большое значение благополучию и здоровью птиц и других животных, поэтому следим за соблюдением всех требований биобезопасности, чтобы птичий грипп не распространился. Надеемся, что птичий грипп скоро отступит, и мы сможем показывать посетителям всех наших птиц", — сказал Маран.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

1

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Ekspertu padomi un remonta kļūdas: no kanalizācijas līdz santehnikas izvēlei
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
В Рижском порту развиваются услуги электронной коммерции с высокой добавленной стоимостью
Чемпионат мира по хоккею вместе с Wolt начался!
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро