В Таллиннском зоопарке обнаружен штамм птичьего гриппа H5N8

В Таллиннском зоопарке у птиц обнаружен очень заразный вирус птичьего гриппа, поэтому сельскохозяйственно-продовольственный департамент ввел карантин и связанные с ним ограничения, чтобы ограничить распространение инфекции.

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По словам заместителя гендиректора департамента Хеле-Май Саммель, весь зоопарк закрывать не будуут. "Каратин введен только для одной территории зоопарка, где содержатся водоплавающие птицы. Зоопарк должен гарантировать, что посторонние лица не имеют доступа на территорию, и принять меры биобезопасности для предотвращения дальнейшего распространения болезни. Действующие нормы допускают для зоопарков разные меры установления ограничений, более масштабных ограничений для окрестностей не требуется. Птиц, содержащихся в зоопарке, убивать не будут", — пояснила Саммель.

Гендиректор зоопарка Тийт Маран подтвердил, что зоопарк останется открытым для посетителей, но некоторые водоплавающие птицы будут закрыты для посетителей.

"Мы в Таллиннском зоопарке придаем большое значение благополучию и здоровью птиц и других животных, поэтому следим за соблюдением всех требований биобезопасности, чтобы птичий грипп не распространился. Надеемся, что птичий грипп скоро отступит, и мы сможем показывать посетителям всех наших птиц", — сказал Маран.