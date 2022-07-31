В Таллинском заливе загорелся и затонул катер: возникло загрязнение моря

Один из самых крупных в Финляндии прогулочных катеров, загоревшийся в суботу на Таллинском заливе и ушедший на дно, стал источником загрязнения морской воды, в борьбе с которым задействованы как спасатели, так и Департамент полиции и погранохраны (PPA).

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Инцидент в Таллинском заливе недалеко от Найссаар случился 30 июля. Финский прогулочный катер загорелся около 16:00, а в 18:20 он затонул, и из него вытекло топливо. Всем находвшимся на борту людям удалось эвакуироваться.

Департамент полиции и погранохраны совместно со Спасательным департаментом Эстонии приступили к ликвидации загрязнения, сообщает эстонский Delfi.

"Из-за погодных условий и сильного волнения на море вчера не удалось установить боны для ликвидации загрязнения до наступления темноты. Сегодня утром (31 июля) патрульное судно Raju, в задачу которого входит ликвидация загрязнений, совместно со Спасательным департаментом приступило к установке боновых заграждений“, - сообщил оперативный дежурный Департамента полиции и погранохраны (PPA) Таго Трей.

Днем 31 июля большая часть загрязнения была ограничена бонами. По первоначальным данным, в момент крушения на катере находилось 12 тонн топлива, часть сгорела во время пожара, часть осталась в топливном баке. Сколько топлива могло вытечь в море, пока неизвестно.

"Пленка загрязнения настолько тонкая, что удалить ее не удастся, но боновые заграждения не позволят загрязнению распространиться. Возможно, что такая тонкая пленка сама рассеется по воде. Судно Raju продолжает оставаться на месте событий, устанавливать заграждения и следить за развитием ситуации“, - добавил Трей.

"Большое спасибо экипажу находившейся неподалеку парусной яхты, который первым пришел на помощь людям, эвакуировавшимся на спасательном плоту. Благодарим и таллиннскую команду добровольных морских спасателей, которая быстро отреагировала, доставила людей в порт Какумяэ и оказала им помощь", - сказал дежурный PPA.

Ниже - фото очевидца с места событий. На кадрах видно, как горит финский прогулочный катер в Таллинском заливе.