В Тарту демонтировали советский мемориал. Воинские захоронения переместят на кладбище

12 сентября в тартуском парке Раади приступили к сносу советского памятнику, а также переносу могил и останков жертв Второй мировой войны, сообщает ERR.

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Работам предшествовала заупокойная молитва, которую провели пробст Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии Антс Тооминг и священник Эстонской апостольской православной церкви Вадим Ребасе.

Украшавшая мемориала бронзовая скульптура будет перемещена в Тартуский городской музей. Во вторник археологи Эстонского военного музея приступят к извлечению останков людей, похороненных рядом с памятником. Предполагается, что там покоятся останки около 250 человек.

В парке Раади похоронены мирные жители и военнопленные, казненные в ходе оккупации, а также красноармейцы, павшие в боях в Тарту и его окрестностях.

Останки жертв войны будут перезахоронены на кладбище. На время работ полиция ввела в окрестностях памятника запрет на пребывание. Работы по извлечению останков продлятся до конца недели.