В Тарту развивается еще один очаг коронавируса

Последние вспышки коронавируса в Тарту получили начало от вернувшихся из-за границы людей, которые не соблюдали требование самоизоляции.

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Соблюдение этого требования должен контролировать Департамент здоровья, однако у ведомства нет реальных данных о том, из каких стран прибывают приезжающие в Эстонию люди, пишет RusERR.

От начавшейся в тартуском ночном клубе Vabank вспышки заболеваемости к настоящему времени заразились 28 человек, и аналогичная вспышка в городе развивается в связи с еще одним ночным клубом, подтвердил в воскресенье "Актуальной камере" пресс-секретарь Департамента здоровья Симмо Саар.

Более подробную информацию о новой вспышке ведомство предоставит на этой неделе, но обе из них получили начало от прибывших из-за границы. Реальный надзор за ними сейчас практически не осуществим, поскольку полиция прекратила сбор информации о въезжающих в страну людях еще в мае.