В Тбилиси захватили заложников в офисе микрофинансовой организации

Глава патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе сообщил, что вооруженный захватчик удерживает девять человек.

Неизвестный, ворвавшийся в помещение микрофинансовой организации MBC в Тбилиси, захватил заложников, сообщает грузинская телекомпания Rustavi 2 со ссылкой на очевидцев.

Агентство GNH сообщает, что вооруженный человек ворвался в помещение микрофинансовой организации на проспекте Церетели.

Министерство внутренних дел Грузии подтвердило, что его сотрудники оцепили территорию вокруг офиса микрофинансовой организации на проспекте Церетели после того, как ведомство получило сообщение о нападении.

«По предварительной информации, в офис ворвался вооруженный человек», — говорится в сообщении МВД. О захвате заложников в МВД ничего не сообщили, однако глава патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе, как сообщает «Sputnik Грузия», подтвердил журналистам, что вооруженный захватчик удерживает девять человек. О его требованиях пока ничего не известно, сообщает телеканал Formula.

Сирадзе также призвал телеканалы прекратить вести прямые трансляции с места захвата, так как это создает угрозу жизням мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов, сообщает агентство Interpressnews.

Armed attacker took 9 people as #hostages in micro finance organization office on #Tsereteli Avenue

What are the demands of the attacker is unknown. #Police and special forces group have the area cordoned off#Tbilisi #Georgia pic.twitter.com/t00MNLWyA4