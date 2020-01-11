В Тегеране протестующие потребовали ухода аятоллы Хаменеи
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В Тегеране перед зданием Технологического университета им. Амира Кабира в субботу собралось несколько сотен демонстрантов, требовавших отставки верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

"Главнокомандующий, уходи!" — скандировали демонстранты, возмущенные тем, что иранские военные в среду случайно сбили украинский пассажирский самолет.

В субботу это официально признали иранские власти.

Среди 176 человек, находившихся на борту, было 83 иранца и десятки канадцев иранского происхождения. Все они погибли.

В иранских соцсетях появились видео протестов, на них видны собравшиеся у здания университета люди, скандирующие антиправительственные лозунги.

На одном из видео слышно, как толпа скандирует: "Отставки недостаточно, нужен суд!"

Поступают сообщения о протестах и у здания Технологического университета им. Шарифа, одного из самых престижных учебных заведений в стране.

По некоторым сведениям, по меньшей мере 10 погибших в авиакатстрофе были выпускниками этого университета.

Сообщения о протестах у двух тегеранских университетов появились и в иранских агентствах новостей IRNA и ISNA.

Реакция соцсетей

Иранские пользователи таких соцсетей, как "Твиттер" (запрещен в Иране) и "Инстаграм", выражают возмущение и потрясение после заявления иранских властей.

Один из них написал: "Ваша ошибка была непреднамеренной. Ваша ложь была преднамеренной. Нельзя обманывать людей по соображениям целесообразности".

Иранский политолог Задех Зибакалам, в прошлом профессор университета в Тегеране, сказал, что трудно понять, как теперь оправдаются власти, ведь в последние три дня, по его словам, практически все они лгали.

Реакция властей

Правительственное агентство IRNA сообщает, что аятолла Хаменеи приказал провести расследование по поводу возможной халатности, результатом которой могла стать гибель самолета.

Аятолла Хаменеи заявил, что есть доказательства совершенной ошибки, и призвал принять меры, чтобы такое не повторилось

А иранский парламент объявил, что в воскресенье рассмотрит обстоятельства авиакатастрофы на открытом заседании.

Президент Ирана Роухани сказал, что Иран глубоко сожалеет о случившемся, и пообещал наказать виновных.

Иранский посол в Великобритании извинился за свои предыдущие ложные заявления. Он утверждал, что был уверен: Иран не обстреливал самолет ракетами.

Гнев, шок, неверие в произошедшее

Гнев, шок, неверие в произошедшее. Эти слова используют сейчас иранцы, чтобы описать свои чувства в связи с гибелью самолета.

После трех дней отрицаний командующий Стражами исламской революции выступил с объяснениями, которые мало кого убедили.

Сегодня вечером в Иране люди поминают погибших, собираются в центре Тегерана, скандируя "Смерть диктатору!"

Они призывают к отставке главнокомандующего армией, которым является верховный лидер Ирана Хаменеи.

Многие говорят, что если бы не давление со стороны правительств других стран, Иран никогда бы не признал ошибку.

Остается без ответа и важный вопрос: почему иранское воздушное пространство не было закрыто во время ракетной атаки, которую провел Тегеран против американских военных баз в Ираке?

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