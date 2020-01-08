В Тегеране разбился украинский самолет, погибли 177 человек

Самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился утром в среду после взлета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни. Находившиеся на борту 168 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Лайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев, сообщает Interfax.

Выживших нет. Большинство погибших - граждане Ирана.

На борту находились 11 украинцев. "По оперативной информации, на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который разбился после вылета из аэропорта Хомейни в Тегеране, находились двое граждан Украины и девять членов экипажа - также граждане Украины", - со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны Украины пишет РИА "Новости".

Информацию подтвердил МИД Украины. Сотрудники посольства Украины в Тегеране собирают информацию о пассажирах.

Horrific vid of the Boeing 737 of #Ukraine airline w/ 180 passengers burning in the sky & crashing just outside of #Tehran mins after taking off. #Iran is having a really dark day. Over 60 killed in the stampede, then scare of an all out war and now this. pic.twitter.com/Qvtf5hdwkg https://t.co/OGz90NdeH0 — Bahman Kalbasi (@BahmanKalbasi) 8 января 2020 г.

Спикер гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде сказал, что на месте крушения самолета на юго-западе Тегерана в данный момент работает следственная группа.

Крушение произошло через несколько часов после того, как Иран запустил ракеты по американским базам в Ираке.

Причиной катастрофы самолета украинской авиакомпании вблизи аэропорта Тегерана стало возгорание двигателя, сообщило иранское информагентство IRNA со ссылкой на представителя аэропорта. В сообщении отмечается, что возгорание двигателя было вызвано техническими неполадками.

Пока версия теракта исключается, заявили в посольстве Украины в Иране. "По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается", - говорится в сообщении на сайте посольства в среду.

При этом в "Международных Авиалиниях Украины" не увидели среди возможных причин трагедии ошибку экипажа. "Имеем данные, что самолет набрал 2400 м высоты. Ошибка экипажа минимальная, мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что могло быть что-то с экипажем", - заявил на брифинге вице-президент МАУ по полетной работе Игорь Сосновский.

В авиакомпании подчеркивают, что Boeing 737-800 был выпущен в 2016 году и куплен новым у производителя. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года. Представитель МАУ отметил, что воздушное судно было исправно.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Президент Украины Владимир Зеленский просит воздержаться от выдвижения непроверенных версий катастрофы украинского самолета в Иране. "Все мероприятия держу на личном контроле. Очень прошу всех воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий относительно катастрофы до официальных сообщений", - написал он в фейсбуке.

Зеленский также сообщил, что уже подготовлены спецборты для отправки в Тегеран для вывоза погибших. "Специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИДа и Минобороны для вывоза тел погибших подготовлены, ждем согласования с иранской стороной для отлета", - отметил президент.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа. "Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г.Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списков погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа", - написал он в Телеграм-канале в среду.

Позже стало известно, что Зеленский прервал свой визит в Оман и срочно возвращается на Украину.

Росавиация после авиакатастрофы и на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке рекомендовала российским авиакомпаниям не летать над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами. Такое решение принято в связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов.

Другие международные авиакомпании также начали приостанавливать полеты над территорией Ирана и Ирака.