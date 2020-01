В Тегеране разбился украинский самолет, погибли 177 человек

Самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился утром в среду после взлета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни. Находившиеся на борту 168 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Лайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев, сообщает Interfax.

Выживших нет. Большинство погибших - граждане Ирана.

На борту находились 11 украинцев. "По оперативной информации, на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который разбился после вылета из аэропорта Хомейни в Тегеране, находились двое граждан Украины и девять членов экипажа - также граждане Украины", - со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны Украины пишет РИА "Новости".

Информацию подтвердил МИД Украины. Сотрудники посольства Украины в Тегеране собирают информацию о пассажирах.

Horrific vid of the Boeing 737 of #Ukraine airline w/ 180 passengers burning in the sky & crashing just outside of #Tehran mins after taking off. #Iran is having a really dark day. Over 60 killed in the stampede, then scare of an all out war and now this. pic.twitter.com/Qvtf5hdwkg https://t.co/OGz90NdeH0