В Тегеране разбился украинский самолет со 170 пассажирами

СМИ Ирана сообщили, что украинский "Боинг 737", на борту которого было 170 человек, потерпел крушение вскоре после взлета из международного аэропорта Тегерана.

Иранское агентство "Тасним" сообщило, что крушение произошло вскоре после взлета самолета из аэропорта имени Имама Хомейни из-за технических неполадок. Иранские СМИ пишут, что глава аэропорта подтвердил информацию о крушении.

К месту крушения были отправлены спасатели. Однако, по словам "Красного полумесяца" Ирана, шансов найти кого-то живым нет. Глава спасательной службы Ирана Пирхосейн Куливанд в интервью государственному телевидению сказал, что погибли все, кто был на борту, и спасатели сейчас заняты поиском останков погибших.

We are following reports that a Ukrainian 737-800 has crashed shortly after takeoff from Tehran. #PS752 departed Tehran at 02:42UTC. Last ADS-B data received at 02:44UTC. https://t.co/qXWHUPGDTu pic.twitter.com/vuAi6TOqTp