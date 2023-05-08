В Техасе машина врезалась в людей около центра для мигрантов. Погибли семь человек

В людей, стоявших на автобусной остановке около центра для мигрантов и бездомных в американском штате Техас, врезалась машина. Погибли по меньшей мере семь человек.

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Еще шесть человек получили ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Управлявший автомобилем человек арестован. Вначале американские СМИ сообщили со ссылкой на данные полиции, что его действия были намеренными. Однако затем полиция Браунсвилла заявила, что у нее пока нет точных данных о том, что нападение было целенаправленным.

Директор центра для мигрантов под названием "Озанам" Виктор Малдонадо рассказал агентству Associated Press, что большинство погибших были венесуэльцами. По его словам, на кадрах, сделанных при помощи камеры внешнего наблюдения, видно, как внедорожник "поехал на красный свет светофора, который находился примерно в 30 метрах, и въехал в людей, сидевших на автобусной остановке".

По словам представителей местной полиции, среди погибших есть мигранты.

Водитель также доставлен в больницу и его тестируют на алкоголь и наркотики.

Трагедия произошла в техасском городе Браунсвилл, который находится около границы США с Мексикой.

По данным американских пограничников, в Браунсвилле в последнее время резко выросло число нелегальных мигрантов, пересекающих границу из Мексики.

Как сказал Малдонадо, центр "Озанам" рассчитан на 250 человек, однако в течение последних месяцев он принимал до 380 приезжих в день.

В связи с этим местные власти в апреле объявили город зоной чрезвычайного происшествия. Такие же меры предприняли и другие города в Техасе, расположенные на мексиканской границе.

Ожидается, что в ближайшее время число мигрантов возрастет еще больше, поскольку будут отменены введенные во время пандемии нормы, согласно которым США могли высылать мигрантов без надлежащих документов.