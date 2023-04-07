В Тель-Авиве в результате нападения ранены шесть человек, один погиб

В Тель-Авиве вечером в пятницу ранены шесть человек, один погиб. JPost со ссылкой на медицинские службы пишет, что речь идет о двух нападениях, совершенных с разницей в несколько минут, передает Meduza.

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По версии издания, сначала в районе променада преступник открыл стрельбу. Нападавший убит. Во втором случае злоумышленник намеренно направил автомобиль на пешеходов на улице Кауфманна, его задержала полиция.

Среди пострадавших в результате нападений, которые полиция предварительно рассматривает как теракты, двое туристов-иностранцев — они получили легкие ранения.

В свою очередь Haʼaretz сообщает, что речь идет об одном нападении. Очевидцы рассказали изданию, что автомобиль набрал скорость и въехал на ближайшую заправочную станцию. "Сразу после этого раздались выстрелы, после чего он повернулся направо и перевернулся", — сказал он. Управлявший автомобилем был застрелен гражданскими лицами.