В Тель-Авиве восемь человек ранены в результате нападения преступника. Он направил автомобиль на прохожих

В Тель-Авиве преступник намеренно направил свой автомобиль на пешеходов на улице Пинхаса Розена, а затем напал на них с ножом, пишет The Jerusalem Post. По меньшей мере восемь человек получили травмы.

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Состояние одной из пострадавших — 46-летней женщины — врачи оценивают как тяжелое. Еще двух раненых в состоянии средней тяжести также госпитализировали.

Преступника застрелил один из очевидцев произошедшего. В нападавшем предварительно опознали Хасина Иссу — 23-летнего жителя Западного берега реки Иордан. Как пишут израильские СМИ, при переходе через границу он назвал целью поездки лечение.

Палестинское исламистское движение "Хамас" назвало нападение "первым ответом на преступления" в Дженине на Западном берегу реки Иордан. В ночь на понедельник израильская армия начала там масштабную операцию против "террористической инфраструктуры". Сообщается, что она стала крупнейшей за последние 20 лет.

В районе проведения израильской операции расположен крупный лагерь беженцев, именно его в Иерусалиме считают "оплотом террористов". По данным Al Jazeera, в понедельник там погибли по меньшей мере восемь палестинцев, в том числе двое детей. Палестинское политическое движение "Фатх", а также "Хамас" и радикальная группировка "Исламский джихад" призвали местных жителей к сопротивлению.